Blandine DURANTON

Ma formation actuelle en MBA Gestion et fiscalité du patrimoine, me permet d'acquérir de nombreuses compétences afin de prévenir, protéger et conseiller une clientèle haute de gamme notamment :



- en droit de la famille (protection des mineurs et majeurs, contrats de mariages ...)

- en droit de des successions( transmission du patrimoine et anticipation de la fiscalité)

- en droit immobilier (démembrement de droit de propriété)

- en fiscalité

- de maîtriser les outils fondamentaux de la gestion de patrimoine