Isabelle EL HIMAR (CLARO)

J'ai travaillé un peu plus de 10 ans en tant que Gestionnaire Middle/Back Office au sein d'un groupe international. Habituée aux univers mouvants et exigeants, jai développé des facultés dadaptation et de rapidité tout en étant précise.



Après avoir préparé un "MBA Management du Développement Durable" au sein de l'ISG à Paris, j'ai intégré dernièrement une jeune entreprise spécialisée dans la gestion de portefeuille "Kirao".



Ce cumul de savoir tant pratique que théorique m'ont permis de mettre en place l'organisation du service mais également une politique en matière de développement durable.





Mes compétences :

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE OPCVM

Assistante

Écologie

Économie

Bio

Communication

Développement Durable

Déchets

Voyage

Environnement

Social

Nature

Normes ISO

Eco-conception

Achats responsables

Management