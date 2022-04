Blandine DUTAILLY

Après un parcours dans la Qualité (amélioration de process, transversalité) dans un grand groupe de téléphonie mobile (10 ans), je me suis lancée dans l'immobilier en tant qu'indépendante.



Agent Commercial indépendant, j'ai eu l'occasion de découvrir Lyon et sa région où je venais de m'installer et de me trouver une véritable aptitude au métier commercial.

Après une expérience enrichissante sur le plan professionnel, j'ai été contactée pour vivre une nouvelle aventure : la Franchise.



De octobre 2009 à avril 2013 chez illiCO travaux, leader dans le courtage en travaux, mes missions principales consistaient à recruter de futurs chefs d'entreprises et au développement commercial de la franchise. Suite à un licenciement économique j'ai repris des études en Gestion des Ressources Humaines en alternance avec un stage de conseiller en recrutement.



Sortie 2ème de ma promo, j'ai rejoins l'AGEFOS PME en tant que conseillère emploi formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés du département de l'Ain. Poste en CDD qui m'a permis d'être chaque jour sur le terrain auprès des chefs d'entreprises et des interlocuteurs RH ou Formation afin de les aider à mieux comprendre et mettre en place les différents dispositifs de la formation et les solutions de recrutement.



Aujourd'hui Consultante en Recrutement chez Manpower Conseil Recrutement depuis le 9 mars 2015, je réponds aux besoins recrutement des entreprises (tertiaire et industrie) pour le secteur Ouest, Nord Est et Sud Ouest Lyonnais. L'offre de service recrutement de Manpower me permet de développer mon portefeuille client et de fidéliser mes entreprises avec des recrutements de qualité en analysant le savoir faire mais également le savoir être des candidats.



Mes compétences :

Relationnel

Commercial

Recrutement

Animation

développeur

service