Blandine GUILLAUME

Ma polyvalence ainsi que m'a faculté d'adaptation se sont construites grâce à des contrats dans des entreprises de secteurs différents, ceci étant très enrichissant.

Ma personnalité discrète et motivée sera, j'en suis sûre, une qualité que vous apprécierez.

Je serai ravie de mettre mes compétences, ci dessous, en oeuvre au sein de votre société:

- réalise la création et la gestion du poste administratif

- mets en place le logiciel interne (au cours des 2 ouvertures de société où j'ai pu contribuer à leur développement soit Pro Viande et Cellumat , administratif, comptable, achat et personnel)

-anticipe et apprécie la charge de travail pour la planifier

- organise les déplacements, les rendez vous et les réservations

- transmets et affranchis le courrier - réceptionne les colis

- Saisie et présente les documents

- organisation des transports, préparation des documents administratifs

- effectue le suivi des marchandises, outillages

- tiens le stock des EPI, des fournitures de bureau, des accessoires destinés à la vente (entrée, sortie, commande achat)

- élabore les contrats de travail, avenants, dossier licenciement, suivi des visites médicales....

-Suivi des pointages journalier

- tiens la mise à jour des postes à pourvoir en interne et sur le site tels ANPE et APEC

- émarge le résultat de la semaine et calcul le rendement

- suivi de tableaux de bord environnementale

- gestion du parc voiture

- relance clients

- saisie les écritures comptables, gestion de la caisse

- assistance générale



Mes compétences :

Autonomie professionnel

Polyvalente

Sincérité

Comptabilité

Achat

Assistante au RQE

Assistance au DRH

Communication

Pack office

Sociabilité

Rigueur