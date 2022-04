Blandine LESTANG

Titulaire d’un Master 2 Professionnel « Contrôle et Qualité » effectué à la suite d’une formation technique dans le domaine de la chimie , j'ai su développer, au cours de mes expériences professionnelles, mes connaissances de la qualité et de la réglementation des produits chimiques - notamment la réglementation CLP, la Pharmacopée Européenne et la Pharmacopée Américaine (USP) - mais aussi mes connaissances dans le domaine de l’analytique avec la recherche et la synthèse bibliographique, la mise en place de méthodes analytiques et l’étude des résultats.



Mes expériences professionnelles et mes activités m'ont permis de développer des compétences d'adaptation à mon environnement de travail, d’organisation, de méthode, d'observation et le goût du travail en équipe. Forte d’expériences réussies dans les domaines du contrôle et de la réglementation, je suis prête à mettre mes compétences techniques à votre service en intégrant votre entreprise.



N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Office (Word, Excel, PowerPoint)

ChemGes (progiciel)

HPLC

Iso 14001

Iso 9001

Microscopie et spectroscopie

GC/MS

Iso 17025

REACH

Qualité de l'air

Qualité pharmaceutique

Qualité des eaux

Chromatographie gazeuse

CLP

Fiche de données de sécurité

Fiche d'exposition aux produits chimiques

Chromatographie liquide

Qualité cosmétique

Qualité relationnelle

Organisation professionnelle

Adaptation facile

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle

Bonnes pratiques de fabrication

Méthodes d'analyses structurales et chimiques

Bonnes pratiques de laboratoire

ISO 22000

ISO 26000

Pharmacopée Américaine

Pharmacopée Européenne