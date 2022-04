Blandine LOTA

Bonjour,



Actuellement en fin de congé maternité, je cherche activement un nouvel emploi.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, les différentes missions qui m’ont été confiées m’ont permis de développer de réelles capacités d’initiatives, d’organisations et de gestion dans un contexte de vente, où être autonome et savoir s’adapter sont des atouts essentielles.

Mon sens du contact, mon dynamisme, mon goût pour le challenge et mon ambition, sont des valeurs indispensable que je souhaite mettre à profit dans une structure d'avenir où il me sera possible d'évoluer.



Mes compétences :

Dynamique et investie

Ambitieuse et sens de responsabilité

Motivé et persévérant

Autonomie et sens de l'adaptation

Relation clients

Quark Xpress

Microsoft Word

Adobe Photoshop