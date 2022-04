Blandine PAIN

Ayant une passion pour le voyage depuis mon enfance, c'est tout naturellement que j'ai décidé de suivre des études de tourisme à l'université. Mes études ont enrichi mes connaissances et m'ont permis de définir un objectif professionnel clair.



Ayant depuis toujours un sens aigue de l'observation et du détail, j'ai mis ces qualités à profit dans le domaine de l'organisation d'évènements qu'ils aient pour objet les loisirs ou les affaires. J'ai occupé plusieurs postes à responsabilité qui mon permis de développer des compétences dans l'organisation d'évènements de tous types.



Après mon master en Tourisme & Hôtellerie obtenu en octobre 2008, j'ai décidé de partir un an en Australie. J'ai travaillé sur place dans une brasserie traditionnelle bavaroise, dans le cœur historique de Sydney pendant 6 mois en tant que serveuse tout d'abord. J'ai rapidement évolué en tant qu'hôtesse d'accueil. A ce titre je devais avoir une connaissance parfaite des réservations midi et soir, accompagner les clients à leur tables, s’assurer du bon déroulement de la soirée. Ce fut une expérience unique et dépaysant, où la culture australienne côtoie la culture bavaroise.



A la fin de mon contrat, je suis partie à la découverte de la Nouvelles Zélande et l'Australie pendant plusieurs mois. Expérience fabuleuse et enrichissante qui m'a ouvert sur le monde et les différentes cultures.



Toutes mes expériences m'ont permis, de près ou de loin, d’être toujours en contact avec ma passion pour l'organisation.



Revenue depuis en France je communique maintenant ma passion en créant des voyages sur mesure en Océanie. J'aspire un jour à repartir à l'étranger et pourquoi pas un jour me lancer et créer ma propre société.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter, je serais ravie d’échanger avec vous sur tous les sujet ou de vous proposer un voyage unique en Australie.



