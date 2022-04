Blandine SALOMEZ

Directrice Régionale depuis 15 ans, j'encadre et dirige une équipe de directeurs de magasins.

Mon professionnalisme me permet de fédérer les équipes, de créer une dynamique de groupe.

J'ai acquis une solide connaissance de l'animation de Réseau. Soucieuse du résultat, rigoureuse et déterminée, je suis en recherche constante d'amélioration pour l'entreprise.



- Les Résultats économiques:

Contribuer aux réflexions stratégiques commerciales. Mettre en oeuvre les moyens en vue d'atteindre les objectifs définis. Analyser et corriger par des plans d'actions

- La montée en compétence des collaborateurs:

Repérer leur niveau d'autonomie, donner du sens, fixer les enjeux et les accompagner.

- La fidélisation des clients:

Prioriser l'accueil. Développer les services et le merchandising. Optimiser le fichier clients

- La relation avec les marques:

Développer le relationnel, optimiser les négociations commerciales, mettre en place des événementiels afin de développer les résultats.



Reconnue pour ma capacité à fédérer et mon aptitude à créer une dynamique de groupe, je souhaite prendre part à de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management

Suivi et analyse du compte d'exploitation

Piloter la performance

Animer les réunions

Recrutement

Développer les compétences

Mettre en oeuvre les plans d'action

Fédérer une équipe

Optimiser les résultats

Assurer l'interface entre la région et le siège

Participer à des projets de développement