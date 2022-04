BLARQUEZ Yannick

Né le 30/10/1959 à Salon de Provence (13)

marié 4 enfants



Demeure à VILLABE dans l'Essonnes (91)











mai 2012 ouverture franchise HIPPO LA CROIX BLANCHE



Avril 2011 à septembre 2011 hippo viry chatillon

280 couverts jour



MAI 1999 à mars 2011 HIPPO VILLABE

415 couverts jour .48 employés CA HT Service compris fin 2010 de 3383.79K€ pendant 12 ans 7 et 8ème du groupe branche Hippo

maison pilote pour les formations des membres d 'encadrements (formation de 11 directeurs d exploitation, 65 Directeurs- adjoinds et 25 leaders maitre d hotel



Janvier 1999 Directeur à HIPPO gare du nord

360 couverts jour ,33 employés.



1944 Directeur de nuit à HIPPO BASTILLE 980 couverts jour .80 employés



Mars 1922 Directeur adjoint à HIPPO wagram .1100 couverts jour .75 employés



1988 à 1992 responsable des ouvertures PIZZA HUT 123 restaurants en 4 ans



1988 directeur PIZZA HUT Massy Maison pilote pour les formations et prise de décision pour les embauches d'encadrement.



1988 directeur adjoint à PIZZA HUT Opéra ( 1 èr restaurant ouvert en France ) master -franchise



1981 Directeur adjoint chez CHARTIER 3600 couverts jour .65 employées



1980 Cuisinier au restaurant pizza 85 Paris 14ème



oct 1979 à sept 1980 service militaire à la BA 117 BALARD au mess des officier en cuisine

de plus fait des extras aux armes de colmar Gare de l'est comme chef de partie aux poissons



1979 chef en brasserie ( service du soir ) brasserie située avenue de versaille face à la maison de radio .En parallèle réalisation et vente chez un charcutier traiteur (service du midi ) avenue de Versaille



sept 1977 à juillet 78 cuisinier au restaurant ITALIEN Chez ANITA



1977 saison juillet et aout au restaurant la brise de la mer au Sainte Marie de la mer





FORMATION



1978 Obtention du trophée Qualité PIZZA HUT (par la maison mère PEPSI USA ) .



mai 1977 3 ème au concours des écoles Prrovence Alpes-cote-d 'Asur .



1975 à 1977 CAP cuisine en alternance à l'école hotelière d'AVIGNON et à l 'hotel GOLDEN ( 13 )



1974 Préapprentissage pendant un ans en boulangerie patisserie













Mes compétences :

Formation professionnelle