Bleuenn COLAS

Passionnée par la conduite de projets, mon dynamisme et ma facilité d'adaptation font le bonheur de mes employeurs actuels comme les anciens. Motivée par la polyvalence et le challenge, je suis toujours à la recherche du dépassement de soi.



Mes expériences à l'international m'ont permis de rencontrer de nombreux interlocuteurs et de développer mon sens du relationnel.



Je reste ouverte à toute opportunité professionnelle afin d’apporter mon savoir-faire et m'enrichir.



Spécialisations : Gestion de projets événementiels, Communication, International







Mes compétences :

Création site internet

International

Marketing

Communication

Gestion de Projet

Evénementiel

Séminaires d'entreprises