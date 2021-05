Blondin Amadou BOYE

Dix ans dans le conseil pour les personnes qui souhaitent définir un projet professionnel et leur potentiel marché, mon expérience variée et hétéroclite dans le conseil et l'enseignement s’articule sur trois axes:

 accompagnement professionnel et conseil à la mobilité professionnelle

 animation d’ateliers de recherche d’emploi – TRE

 recrutement, mise en relation RH candidats/employeurs/écoles

 enseignement dans les universités et grandes écoles pour augmenter l'employabilités des étudiants.



Aujourd’hui, mon souhait est de piloter et coordonner un dispositif de ressources humaines dont les objectifs sont :

 augmenter l’employabilité des personnes

 recueillir les besoins de recrutement d’entreprises pour une mise en relation directe avec les personnes accompagnées.

 coacher des étudiants dans le but de rejoindre le monde de l'entreprise

 enseigner dans les universités et grandes école pour non seulement recruter des étudiants mais aussi les mettre en relation directe avec les entreprises



Je souhaite me positionner sur des fonctions relatives à l'insertion professionnelle et à l'emploi avec une dimension forte pour la relation et le partenariat entreprises.





Immédiatement disponible pour vous rencontrer.



M. BOYE



Mes compétences :

Mobilité nationale et internationale

Technique de recherche d'emploi

Formation professionnelle continue

Prospection commerciale

Sourcing

Marketing relationnel

Coaching individuel

Relation entreprises

Evénementiels et salons

Gestion de la relation client

Développement de partenariats

Java RMI

Enseignement universitaire