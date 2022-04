Blouin GREGORY

Douze années d’expériences en tant que (Délégué) Commercial dans des domaines différents, m’ont donné l’aisance des entretiens avec des interlocuteurs aux fonctions diverses et mon permis d’acquérir de solides compétences dans la vente.





Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées fait partie de mon travail au quotidien.

Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d’apporter un service de qualité à mes clients, de développer un chiffre d’affaire. Mon parcours professionnel m’a également permis de développer des facultés d’adaptation sur le plan géographique.



Mes compétences :

Prospection

Développement commercial

Communication

Marketing

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel