Blue Consulting RH

Créé en 1999, Entreprise de Services du Numérique (ESN), Blue Consulting intervient autour de quatre pôles d’activités :



- Etudes & Développements d’Applications

- Infrastructure Systèmes et Réseaux & SGBD

- Maîtrise d’Ouvrage / Conseil & Expertises

- Monétique et Moyens de paiement



Notre vocation est d’accompagner la transformation digitale de nos clients.

Nous proposons différents types de prestations (régie, forfait, centre de services…) afin de répondre à leurs demandes des plus élémentaires aux plus pointues.

Pour l’ensemble de nos activités auprès de Grands Comptes, nous affichons un Chiffre d’Affaires de 25 M€ en 2015.



Nos 270 collaborateurs, pour la majorité Ingénieurs diplômés des Grandes Ecoles et d’Universités reconnues véhiculent notre savoir-faire auprès de 80 clients actifs.



La démarche collaborative de Blue Consulting s’inscrit au travers la mise en œuvre de ses valeurs : Confiance, Transparence, Exigence, Esprit d’Equipe, Engagement.



