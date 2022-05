Boban TROJANOV

Fort d'une expérience professionnelle de 15 ans dans la logistique "entrepôt et magasin", j'ai acquis des compétences en traitement des flux, gestion des litiges et du SAV , management d'équipe, formation et intégrations du personnel.

Durant cette expérience très enrichissantes pour moi, j'ai pu transmettre mes connaissances à mon équipe et 'identifier le potentiel de chaque collaborateur afin de le faire évoluer au sein de l'entreprise.

Aujourd'hui j'envisage d’intégrer une entreprise dynamique sur un poste de manager logistique afin de renforcer les équipes et apporter mon expérience et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Formateur logistique

Analyse financière

Management d'équipe

Gestion des flux/Gestion des stocks

Gestion de production

Communication

Pilotage