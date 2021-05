Boudjemaa HAMA

Monsieur, Madame J’ai l’honneur de proposer mes services auprès de vous que vous soyez particulier entreprise privé ou étatique. Avocat à la Cour Mon Cabinet vous offre une large gamme de services juridiques, également dans les matières controversées et complexes. J’agirais pour l’intérêt auxquels j’assure un accès immédiat à des conseils et à une assistance juridiques de haut niveau. Grace à mes diverses expériences cumulées dans des domaines professionnels variés, vous n’aurez pas à gaspiller votre temps précieux pour m’expliquer les spécificités de votre créneau ; je serais capable de les comprendre très rapidement, et donc d’être immédiatement opérationnels. Sachant que chaque entreprise est "unique" en son genre, je focalise mon travail sur la base de ses besoins particuliers et lui offrons des services adaptés.



le Cabinet D’avocats Maitre hama boudjemaa offre à ses clients, outre des services de prévention comme la gestion des risques dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises, la formation sur la prévention de différends, la rédaction de contrats, de clauses compromissoires ou conventions d’arbitrage, les conseils quant au choix d’arbitres, de médiateurs et d’autres intervenants neutres, une vaste gamme de services juridiques nationaux et internationaux, parmi lesquels la défense de leurs intérêts si jamais ils viennent à être contestés. Nous assistons et aidons nos clients internationaux à comprendre la spécificité des aspects sociaux et culturels du milieu dans les quel ils opèrent. Forte de sa connaissance du droit algérien, le Cabinet d’Avocat Maitre hama boudjemaa conseille, assiste et représente en justice ses clients. Ses domaines de compétences sont :

- droit pénal

- droit des affaires,

- droit des sociétés,

- droit du travail,

- fiscalités interne et internationale,

- droit civil,

- rédaction d’actes (vente de fonds de commerce, parts sociales et constitution de sociétés). je vous pries d’accepté l’expression de mes sincère salutations distingués.