Bourama COULIBALY

Rigueur - Autonomie - Sens de l'organisation – Aisance rédactionnelle et relationnelle - Capacité d’analyse, de conseil et de prise de décision – Très bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Ressources humaines

Communication interne

Management commercial

Commercialisation

Community management

Analyse concurrentielle

HACCP

Management opérationnel

Integration et formation

Benchmarking

Compte de résultats

téléphonique / Community management / Management

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Restaurants

Microsoft Access

MOT Testing

Internet

Government Legislation

Community management / Management