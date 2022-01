Boury MARIE

Diplômée et expérimentée en ingénierie et conseil en formation ainsi qu'en formation de formateurs, avec une spécialité en français langue étrangère, c'est avec enthousiasme et dans le souci d'une démarche qualité que je conçois, mets en œuvre, anime et accompagne vos projets de formation dans les domaines du français et/ ou de l'ingénierie de formation.



Suivant vos besoins, je peux également intervenir dans le cadre de missions liées à la conception et/ ou au développement de supports, d’outils, de parcours et/ ou de dispositifs de formation.



Titulaire de la qualification RP-CFI, je suis inscrite au Répertoire Professionnel des Consultants-Formateurs Indépendants http://consultants-formateurs-qualifies.org/marie-boury/ ainsi qu'au Datadock.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Formation de formateurs

Formation en français langue maternelle (Flam)

Formation en français langue étrangère (Fle)