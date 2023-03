Braise TRINCAZ

Bénéficiant d’une double compétence, à la fois technique, avec un diplôme d’ingénieur en électronique, et managériale avec un master 2 en Sciences et Management, je travaille actuellement au Laboratoire National de métrologie et d'essais dans le domaine de la compatibilité électromagnétique. L’entreprise est présente sur tous les secteurs de l’Industrie (aéronautique, automobile, télécommunications, ferroviaire, aérospatial, défense, énergie).



Mes différentes expériences professionnelles dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, et des télécommunications m’ont permis d’évoluer dans un environnement industriel exigeant, et d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Électromagnétisme

Informatique

CEM

Hyperfréquences

Electronique Analogique et numérique

Aéronautique

Conseil

Télécommunications