Brice LE MOING

Je suis ingénieur en génie industriel et j'ai développé une grande capacité d'adaptation aux différents secteurs d'activités que j'ai côtoyé. Je suis passionné par la place de mon travail dans la stratégie d'une entreprise et ambitionne de peser dans la réussite des équipes auxquelles je participe.



Je suis devenu un spécialiste de la mise en place de GPAO et des indicateurs de pilotage qui en découlent.

Je un gestionnaire de projet mais également développeur d'indicateurs et analyste de données industrielles.



Mes compétences :

GPAO

Manager

Ordonnancement