Https://www.linkedin.com/in/brice-valenza/





J'interviens principalement sur la sécurité du système d'information, ainsi que les architectures réseaux.



Amélioration de mes compétences dans les domaines : protection du poste de travail, SIEM et gestion des identités, audit sécurité et tests d'intrusion.



En parallèle de mon activité, j'effectue les cours du soir au CNAM dans le but de valider le diplôme d'ingénieur Réseaux et Multimédia.



Aspirations en sécurité :

* Méthode d'analyse de risque du SI;

* Sécurité du SI : SIEM; IAM etc.

* Architecture de sécurité;





Certifications

* Cisco CCNP Route (Obtenu dans le cadre de ma LP)

* HP Networking : AIS : Network Infrastructure

* Stormshield : Network Administrator

* Sophos Engineer (UTM principalement)



Sécurité réseau :

* Portail Captif Ucopia : Installation et configuration.

* Netasq / Arkoon / Stormshield

* Sophos UTM SG et XG

* OLFEO



Sécurité du poste de travail :

* Kaspersky Security Center

* Sophos Entreprise console / Central. InterceptX



Réseaux :

* Audit préconisation et mise en place d'architecture LAN;

* Wifi (Aruba / Aerohive)







Systèmes / Applications :

* Systèmes d'Exploitation : Mac os X, Linux, Windows;

* C++, Java, C#, C, PHP, SQL,PL/SQL;

* Bases de données;



Mes compétences :

Routage IP

Netasq

UCOPIA

Administration système

Networking

Programmation

Réseaux

HP

Rédaction technique