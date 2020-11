Brigitte FONTAINE

Manager de transition

Directrice de Service Client, de centre d’appels, de contacts.



Expérience et compétences confirmées en :

• Management de centres de relation client de plusieurs centaines de collaborateurs

• Gestion de centres de profit, gestion budgétaire et gestion d'entreprise

• Acquisition et gestion de clients grands comptes

• Expertise de la Relation Client interne et externe, en front office et back office

• Définition et mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

• Gestion de prestataires externes











Mes compétences :

Gestion budgétaire

Gestion d'entreprise

Création de centres d'appels / de contacts

Expertise Relation Client interne / externe

Management Centres Relation Client

Gestion de projet

Grands comptes

Télémarketing

Data mining