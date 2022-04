Brigitte MITIFIOT

Expérimentée en développement de marques cosmétiques et de parfums pour la Suisse, l'Allemagne , L'Europe L'export.Développement des ventes internationales, circuits selectifs et autres réseaux de distribution ( pharmacies, para, institu de beauté , spas, coiffure, boutiques franchiséees, grands magasins, grossistes, grands comptes en B2B.

Responsable marketing vente et communication en Suisse, trilingue anglais allemand, frontalière avec permis G.

Export manager Parfums, Make-up, cosmétiques, produits dermatologiques, OTC , traitements anti age, machines esthétiques, accessoires de luxe de coiffure, beauté, articles de toilette..

Management du marketing vente à l'international, spécialiste des marchés de langue allemande et européens.

B2B: Création de gammes de parfums, cosmétiques parfumées, home fragrances en private label dans des laboratoires de sous traitance, avec des parfumeurs, des designers...

Management et Coaching de forces de vente et formation de formatrices à l'export.

Organisation des lancements produits ( trade marketing) et des salons professionnels Suisse Export. Management des salons, des évènementiels et des congrès, workshops, séminaires...

Budgétisation, management des ventes.

Direction des gestionnaires de commandes export , France et Suisse.

Études de marché, de production ou de distribution.Propositions de stratégies de marques et de developpement des ventes..



Mes compétences :

Expert en développement international

Cosmétiques

Luxe

Parfums

Cosmétiques professionnels

Sous-traitance cosmetiques, machines, savons, acce

Cosmétique bio

Export manager

Développement de Produits ou Marchés

Luxury

OEM

Produits bio

Maquillage

Medical devices

Marketing international

Management des ventes

Evènementiel et Relations Publiques