Brigitte MORHAIN

PARCOURS PROFESSIONNEL :

* 2008-2014: Responsable achats, devis, logistique et SAV Beta Tech L'Union et St-Orens

- Achats composants électroniques

- Ordonnancement et logistique

- Gestionnaire des stocks

- Inventaire des stocks à présenter à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes

- Rédaction des devis pour de la production, du SAV et du négoce

- Interface entre clients et production

- Réception matériel clients, identification pannes, envoi service réparation, suivi et retour clients après réparation

* 1998-2007: Responsable achats et devis Peintatech Toulouse

- Devis matière

- Achats composants électroniques

- Ordonnancement et logistique

- Interface entre clients et production

* 1986-1997: Responsable sous-traitance et achats NCR Massy-Palaiseau

- Recherche de sous-traitants et fournisseurs

- Négociation des prix

- Contrôle qualité

- Encadrement de dix magasiniers

- Aide technique aux techniciens

* 1984-1985: - Assistante TP électronique I.U.T. Longwy

- Maître auxiliaire Collège Longuyon en mathématiques et physique(classe de 6ème à 3ème)



Mes compétences :

Achat

acheteur

Electronique

Gestion de projet