Nombreuses expériences en monétique, de la carte à puce (Solaic-Sligos) au TPE (Verifone, Ingenico) et à la Banque (Natixis), via la grande distribution (Carrefour, Etam, Darty), et encore d'autres...



Mes compétences :

SEPA

Paiement en ligne

Carte à puce

Domotique

Paiement mobile

Monétique