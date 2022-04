Brigitte NAVILIAT

Graphic Designer, je suis Tisseuse d'Images.

Je mets vos mots en image, je crée une Identité Graphique qui vous est propre.

Je vous écoute, je m'imprègne de votre philosophie, de votre histoire pour définir, avec vous, vos couleurs, vos mots, vos images...

Laissez les sites normalisés et sans saveur aux autres.

Démarquez-vous en surprenant vos interlocuteurs en allant là où ils ne vous attendent pas !

La Communication, c'est sérieux mais la manière d'atteindre votre objectif peut aussi être ludique et décalée...

Réfléchissons-y ensemble.

Je travaille tous supports de communication, présentations interactives Print et Web. Mes compétences vont de la création de logotype au catalogue produit, de l'habillage de site internet à la bannière web, tout en concevant vos supports d'événementiel et objets publicitaires... Mes diverses expériences professionnelles me permettent d'adopter différents styles pour bien correspondre à votre projet. Et parce que Votre histoire devient Mon histoire, devenons partenaires en co-création.

N'hésitez pas à me consulter. Des solutions existent, nous les trouverons ensemble.



Maîtrise des principaux logiciels : XPress - InDesign - Illustrator - Photoshop - Flash - Dreamweaver - Powerpoint - Word - Excel…

Nouvelle formation d'approfondissement en WebDesign - HTML et CSS - WordPress + Prestashop



Mes compétences :

PAO et mise en page

Conception

Conseil

Communication

Environnement

Flash

Édition

Freelance

Photoshop

QR code

Publicité

WebDesigner

Photographie

Graphiste