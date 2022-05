Sandrine NAVILIAT

En pleine reconversion professionnelle, je serais désireuse d’intégrer une banque ou une collectivité pour un poste de Chargée d’Accueil.



Volontaire, dynamique, autonome et rigoureuse, je possède une écoute attentive, ce qui, à mon sens est indispensable à cette activité professionnelle. Je suis également dotée d’un bon relationnel, qualité essentielle au contact client. Très motivée, je suis disposée à m’investir pleinement dans les tâches qui me seront confiées.

Désireuse de m’épanouir dans ma vie professionnelle et personnelle au sein d’une entreprise en plein essor.



Présidente du club de tir de Thaon-Les-Vosges depuis juillet 2010, où mes compétences sont l’organisation de compétitions nationales et internationales, la gestion financière et humaine, ce poste me permettrait de m’épanouir totalement dans ma vie personnelle, et d’évoluer dans mon projet professionnel.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Organisation