Brigitte NIVET

Au fil du temps, j'ai acquis une double compétence en assistance à maîtrise d'ouvrage (MOA) et en développement de logiciels (MOE) pour des PME-PME, des grands comptes de l'industrie, du commerce, de l'Assurance Maladie sur des plateformes hétérogènes et plusieurs langages.



Aujourd'hui, j'accompagne le client dans son projet informatique.

Je pars du besoin de l'usager, dans une réflexion globale, pour une solution adaptée à sa problématique, cohérente avec le système d'information. Dans ma démarche, j'intègre la qualité de service, du produit, de la relation.

Selon les missions, je participe à l'expression des besoins, la conception, le développement, l'implémentation, la maintenance, l'assistance, le support, la formation, au pilotage du projet.



PS : La MOA ou maîtrise d'ouvrage est le client et la MOE ou maîtrise d’œuvre est celui qui développe la solution informatique





Mes compétences :

Mainframe

Informatique

Gestion de projet

AMOA

Assistance utilisateurs

As400

Process

Conception