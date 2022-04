Brigitte PALLE

A / ACTIVITÉS A CARACTÈRE PROFESSIONNEL



Je suis Associée d' ASSISTANCE GESTION CONSEIL - AGC, logiciels et services pour la GRH-GPEC et de ServicesRHOnline, logiciels RH en ligne :



1 / "ServicesRHOnline" : 5 LOGICIELS RH en SaaS et en location, VOLONTAIREMENT TRÈS SIMPLES, avec formation à distance, pour la gestion des CONGÉS ET ABSENCES "CongesOnline" / des NDF "NotedefraisOnline" / des REFERENTIELS COMPÉTENCES + GPEC + PLANS DE SUCCESSION "GpecOnline" / des EVALUATIONS avec ou sans GPEC doté notamment d'un outil de mesure des objectifs individuels "EvalOnline" / du PLAN DE FORMATION avec "PlanFormationOnline". Une messagerie est intégrée.



2 / "GammeRH" : 3 logiciels RH éprouvés et interconnectés, proposés à l'achat, en location ou en mode hébergé (bases Access, SQL, Oracle)



- Logiciel "CarrieresRH" LOGICIEL DE GESTION de la DEMARCHE GPEC et de la GESTION DES RH pour les organisations supérieures à 250 salariés environ. Nous avons bénéficié d'une subvention OSEO en juillet 2009 pour un projet de RDI (Recherche Développement Innovation).



- Logiciel "CentreRH" LOGICIEL DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE



- Logiciel "FormationRH", LOGICIEL DE GESTION DU PLAN DE FORMATION ENTREPRISE EN LIGNE.



PREVOIR 15 minutes de démonstration à distance par logiciel pour la gamme "Online" et une bonne heure de démo à distance pour la gamme "RH". Contact : http://www.agc-consulting.com/contact.htm



Quelques Références de nos sociétés AGC / AppliRH / ServicesRHOnline : SAGE – CIEL - RENAULT - PHILIPS éclairage – AASTRA MATRA - Groupe CASINO - Groupe BOLLORE - AFISUC (Syndicat Industrie sucrière) - EADS (Division Communication Armement) France et Finlande - FEU VERT – AXIMA REFRIGERATION SUEZ - HILTI - TOP LINE (groupe Facom) - BRASSERIE LORRAINE (Groupe HEINEKEN) – OCE FRANCE - BECKMAN COULTER - MAIN SERVICES (ONET) – AFPEMM – RSEIPC – Groupe AJYR – PHILIPS ECLAIRAGE – APRIL (Assurances) - IEEPI - FFTA (Fédération Tir à l'arc) – SDMO (groupe MEUNIER) - Mr BRICOLAGE – WURTZ – TRANSALLIANCES - ELECTRICITE TAHITI (GDF-SUEZ) - MAIRIE DE VIRY (74) - Mutuelle EOVI, SCHNEIDER ELECTRIC - SAVELYS (GDF-SUEZ) - FRANCE TELEVISION - DELMAS Afrique - SNCF - ERCOM



> > PLUS D'INFOS : http://www.agc-consulting.com



Ces logiciels et services sont destinés :



- aux ENTREPRISES et aux CENTRES DE FORMATION CONTINUE, y compris les PME-PMI, pour leur GRH / GPEC



- aux CONSULTANTS RH, notamment pour l'externalisation de la fonction RH ou le Conseil GPEC.



- aux EXPERTS COMPTABLES lorsqu'ils sont consultés par leurs clients PME PMI sur la GRH



- aux ACTEURS TERRITORIAUX ou PUBLICS : Conseils Régionaux, Fonction publique, Administrations.. , notamment pour la Gestion Territoriale des Emplois et des compétences (GTEC) et la mutualisation des données et pour les nouvelles politiques d'évaluation remplaçant la notation devenue obsolète.



Contact : Brigitte PALLE / contact@agc-consulting.com





B / CONTRIBUTION BENEVOLE A LA COMMUNAUTE VIADEO RESSOURCES HUMAINES



Je suis membre de deux Hubs Viadéo publics (Rubrique Jobs et carrières / Management-RH) dédiés à la GPEC qui sont intitulés :



Hub "INFORMATISATION GRH/GPEC : Résultats attendus, chemin critique, outils pratiques"

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002245mgpws1ae7i



Hub "FONCTION PUBLIQUE 2013 : GPEC et GRH dans le SECTEUR PUBLIC" http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021ezvtjhmj7cuu&ga_from=Fu:/hub/listehub/;



Les principales contributions sont répertoriées pour votre confort de consultation, dans un Blog dédié :

Blog "INFORMATISATION GRH/GPEC : Résultats attendus, chemin critique, outils pratiques"

http://implantationgrh.blogspot.com



