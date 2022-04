Brigitte PERDRIX

Responsable contrôle de gestion : PME , Groupes internationaux ,secteur associatif



*Diriger des équipes financières et administratives(5 personnes)

*accompagner la direction jusqu'aux décisions:tableaux de bord,études

*mettre en œuvre les outils de pilotage:indicateurs de performance

*établir les prévisions ,le suivi,et les actions correctrices

*contrôler les dépenses

*piloter les arrêtés



*piloter les projets

*mener les audits et mettre en place les procédures

*optimiser les systèmes d'informations



*former les équipes

*communiquer,présenter les projets



Responsable administrative et financière



*encadrer une équipe administrative et comptable

*Tenir la comptabilité

*mettre en place la gestion

*Suivre et anticiper la trésorerie



Mes compétences :

Administratif