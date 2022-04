Brigitte PRONOST

Après avoir activement collaboré à la création des Hespérides(haut lieu culturel à Plounéour trez en finistère )je crée en mai 1986 la première crêperie BLE NOIR à Brest dans le vallon du stang alar avec Maryse Le Merrer.En 1988, je développe la société en ouvrant la deuxième crêperie BLE Noir au bois de Kéroual à Brest .en 1992, je développe mes activités en faisant naitre le premier service traiteur spécialisé en crêperie en 1992 et uen école de crêpes (agrément de la région Bretagne).En 2004, l'enseigne "Latitude Crêpe "voit le jour au port de commerce de Brest et se développe.Aujourd'hui ,les projets se dirigent vers la rénovation des locaux au bois de kéroual , extension du batiment et redistribution des activités.

Mes compétences sont variées, je connais bien le métier de crêpier que je pratique toujours ,j'ai de bonnes connaissances en gestion d'entreprise, management et développement.Je suis membre du CJD depuis plus de dix ans ou je perfectionne mon métier de dirigeante entrepreneur.J'ai le sens de la communication , j'aime bien créer et mener des projets ,je crois savoir m'entourer et donner envie, j'aime le partage des idées.

Par ailleurs, je suis mariée et nous avons deux filles .



Mes compétences :

Anticipation

Management

Organisation