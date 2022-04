Brigitte REMIA

Dans une deuxième partie de vie professionnelle, j'ai choisi d'accompagner les personnes plutôt que les organisations : accompagner les personnes dans le domaine professionnel et leur transmettre mon énergie positive pour un juste positionnement pour elles .

Je veux croire que travail et plaisir peuvent rimer et s'associer de façon bienfaisante .

Aujourd'hui le contexte économique et de l'emploi privent notamment des jeunes et des séniors d'accéder à l'emploi et pour eux "sans-travail" rime plutôt avec "galère".

Sous un autre angle,les questions sur la santé au travail pour les salariés font débat avec la mise en évidence d'organisations qui génèrent de la souffrance.

Cette association travail/épanouissement est mise en lumière sous les feux de l'actualité. Toutes ces questions interrogent, interpellent et me préoccupent. Modestement j'apporte ma contribution pour que les personnes que j'accompagne fassent des choix qui soient adaptés pour elles.



Mes compétences :

Développement

Développement des compétences

Développement personnel

Mobilité

Transition professionnelle