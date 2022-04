Brigitte ROULLÉ

25 années dans la production de voyages et de croisières me permettent d'offrir aujourd'hui une véritable expertise dans le tourisme : stratégie de développement des produits, conception, gestion, suivi qualité et performance, commercialisation, management, relations internationales. J'ai également mené des missions ponctuelles d'audit, de pilotage d'implantation de système d'information et de certification ISO 9001. Titulaire d'une maîtrise de russe, obtenue à la Sorbonne, Paris IV, j’offre également ma maîtrise de la langue russe et ma connaissance de la Russie.



Mes compétences :

Achats

Management

Organisation du travail

Négociation

Formation

Pricing Optimisation

Conception produit touristiques

Voyages

ISO