Brigitte SABATIER

Au service des personnes âgées depuis 12 ans,j'ai approfondi mes compétences par un DU de gérontologie,une formation à l'Humanitude,un titre de maitre d'apprentissage et de référente de stagiaire et des participations à de nombreuses conférences ou journées d'études consacrées à la personne âgée.

Je me bat quotidiennement,à mon niveau, pour que la Personne Agée soit reconnue avec tous ses droits d'être humain.