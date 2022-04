Brigitte SAUSSARD

Toute petite déjà, sur les bancs de l’école primaire, j’adorais imaginer des histoires.

J’aime le langage en général, depuis la très sérieuse grammaire en passant par la musique des mots jusqu’aux plus frivoles jeux de langue. J’ai fait quelques études de psychologie et de linguistique anglaise avant de m’en retourner à l’école où j’enseigne à temps partiel à mes petits potaches de service, consacrant le reste de mon temps à l’écriture et au théâtre, entre autres.



J’ai publié jusqu’à présent des petites pièces de théâtre destinées à être lues et jouées par les enfants. Chaque année j’en monte une avec mes élèves, c’est une formidable méthode d’apprentissage alliant ludique et sérieux, où chacun trouve vraiment son compte.

Je m’oriente actuellement vers cet aspect pédagogique du théâtre. Trois de mes pièces, dont deux écrites sur mesure — j’adore écrire sous contrainte — ont été jouées en tournée à la Martinique et en Guadeloupe par une troupe professionnelle dans de nombreux établissements scolaires et suivies de débats (action en faveur de l’instruction et de la prévention de la violence). J'ai récemment travaillé avec grand intérêt à la direction du mémoire qu'a réalisé leur metteur en scène, Charly Lérandy, dans le cadre d’une formation d’éducateur technique spécialisé : "Violences scolaires en école primaire et le théâtre comme moyen de prévention". Tout un programme…



Membre de la SACD et des EAT



Extrait tiré de la pièce "Fétou" :



Quoi encore ? (Il fouille et sort son livre de recettes.) Mon livre de recettes, je garde, évidemment. Ce livre est excellent !… (Il le pose puis sort un papier.) Tiens, qu’est-ce que c’est ce papier ?… (Il le déplie et lit.) « Recette de l’homme pâte. » (Intrigué.) Tiens, tiens... (Il lit.)



« Prenez un petit d’homme, le plus petit possible car plus il est jeune, plus il est malléable, et par conséquent, plus il fera une bonne pâte. Pour l’instant, ce n’est qu’une pâte. Pour qu’elle devienne bonne, vous devez la travailler chaque jour, pendant de nombreuses heures. C’est un travail de longue haleine mais que franchement, vous ne regretterez pas. Vous allez ainsi, petit à petit, former votre pâte. Donnez-lui la forme que vous souhaitez. S’il faut la forcer, faites-le, mais attention à ne pas la briser car une pâte brisée fait beaucoup moins bien l’affaire.

Entre les périodes de travail, il convient de la laisser reposer. C’est paradoxal mais c’est au repos qu’une pâte travaille le plus. Ne l’oubliez jamais.

Il est bon également de la faire transpirer régulièrement. Une pâte qui a bien transpiré n’en sera que plus souple et se pliera d’autant plus facilement à vos exigences. Vous verrez, c’est excellent.



Pour que la pâte ait bon goût, incorporez-y, en les lui faisant avaler, diverses herbes et épices, le choix étant à votre convenance. Mais surtout jamais d’oseille. Si vous lui donnez de l’oseille, la pâte en voudra toujours plus et vous ne pourrez plus vous en sortir.

Attention ! Si vous ne respectez pas bien toutes ces instructions, la pâte risque de produire du fiel. Si tel est le cas, elle deviendra amère et ne sera plus bonne qu’à jeter.



Lorsque la pâte a bien gonflé (elle doit doubler plusieurs fois de volume), elle est prête à être roulée dans la farine. Faites-le. Roulez-la généreusement, tout en la manipulant à volonté. Elle est devenue bien molle et bien souple. Vous pouvez alors en faire ce que vous voulez et la cuisiner comme bon vous chante. Cette pâte fait en général merveille. Elle se plie à tous vos moules et vous pouvez la manger à toutes les sauces. Servez-vous copieusement et régalez-vous… »



http://teatonnestplusdesbetes.e-monsite.com/accueil.html



