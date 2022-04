Brigitte TAVITIAN

J'ai acquis une solide expérience professionnelle en SSII et vous propose aujourd'hui mes compétences en assistanat polyvalent : je peux contribuer à l'efficacité d'un service Administration des Ventes, Commercial, Financier, Siège social...

De nature persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision dans mon travail. Ma capacité à gérer le stress et à anticiper l'urgence, mes qualités relationnelles et d'adaptation sont autant de points forts que je pourrai mettre en pratique au sein de votre entreprise.