Brigitte VAES

Grand virage dans ma carrière mais toujours le contact clientèle/acheteur... Une belle aventure humaine qui commence...

Aujourd'hui, j'ai rejoint le Groupe Immobilier SAFTI et j'aurais grand plaisir à vous en parler plus en détail pour vos futurs projets... J'aurais peut être la chance de participer à celui de vos rêves...



_____________________________________________________



Après 10 années passées dans le domaine des Systèmes Balistiques et Spatiaux (AEROSPATIALE Les Mureaux), j'ai intégré une société de transformation de mousses polyuréthane (Ordonnancement - Planification - Gammes et nomenclatures de produits) pour enfin rejoindre une Société d'Assistance Technique, ECM, spécialisée en travaux neufs ou maintenance et principalement dans l'Oil & Gas.



Mes compétences :

Immobilier

Vente