Briquet LAURIE

2009, master de com’ en poche ... J’ai des bagages solides pour être spécialiste de rien mais curieuse de tout. Et puis, honnêtement, est-ce encore le Graal de la génération Y de dire "je fais de la com'" ?



Je fais donc un pari. J’intègre une start-up en tant que commerciale et j’adhère totalement à l’univers. Aucune limite à l’imagination, à la prise d’initiative et au dépassement de soi. C’est vibrant et stimulant et surtout ça fait grandir …. très vite !



Un pari gagné, ça donne forcément envie d’en tenter un nouveau. Mais comme on prend de l’âge (d’accord, 30 ans ce n’est pas très vieux), on veille à rester dans son domaine de compétence. Voilà pourquoi, je reste curieuse de tout en me concentrant sur ce que je sais faire : booster la sécurité et l’efficacité du poste clients.



Le fil conducteur de toutes mes aventures professionnelles : exercer dans une entreprise qui partage mes valeurs, m'élève et où je reste moi-même. Celle que vous avez rencontré à un moment sur votre route.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Commerce B2B

Travail d'équipe

Communication événementielle