Britt NICAISE

Sur notre chemin de vie personnelle et professionnelle, reprendre les commandes, en étant accompagné à son rythme est vital.

Ce qui fait la différence est l'impact de mon approche, forte de combinaisons d'approches orientées solutions et faisant l'objet d'un parcours.

Les apports des Neurosciences - La P.N.L- La Process Communication - La Communication Non Violente - Utiliser ses émotions comme des messagères - Comprendre ses blessures et ses échecs - Les appuis de l'approche comportementale et cognitive -

L' Art thérapie -

L'écriture de soi

Les approches théâtrales par le jeu du "Je "

L' E.M.D.R - L' E.F.T et le T.A.T

Corps miroir et auto massages

Tous ces aspects méritent votre attention et un accompagnement pour aboutir et éviter des répétitions invalidantes qui sont complexes à traiter seul(e) et qui pourraient vous faire croire que cela ne marche pas pour vous ....

Parlons en ensemble ....



Mes compétences :

Coaching de vie

Accompagnatrice

Consultante Gestion de soi

Https://linkedin.com/in/brigitte-nicaise

Animatrice d'atelier écriture - Art thérapie -Thé

Lien associatif et co-projet en cours