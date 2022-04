Broliquet ERIC

Aprèes une expérience à la tête d'une structure de 10 personnes essentiellement formée de techniciens(coordonnation des contraintes de fabrication, des exigences commerciales et de la satisfaction de nos clients), où j'occupais un poste de Pilote de Flux Europe.



Je suis dorénavant en charge des approvisionnements stratégiques d'une des plus grosse usine RHODIA en france.



Plus précisément, j'assure la mise en place de flux réguliers d'approvisionnements de produits pétroliers depuis la zone ANVERS-ROTTERDAM vers le sud de l'Alsace.



Le côté relationnel reste très important puisque les fournisseurs sont dorénavant mondiaux et les modes de transport sont captifs à l'heure actuelle.



L'anticipation et les recherches d'amélioration poctue mon quotidien.



Mes compétences :

ADV

Conditionnement

Logistique

Packaging

SAP