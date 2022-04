Broutin SARAH

Secrétaire dans un Syndicat AOC Viticole depuis 12 ans, en contact permanent avec les producteurs, j'ai pu constater et apprécier le travail de ces hommes et femmes passionnés par leur métier.

J'aimerais travailler auprès d'un Domaine ou toutes autres entreprises et pouvoir mettre à profit mon expérience et mes compétences.

Je guette toutes opportunités intéressantes

Je viens d'obtenir mon BTS Assistante de Gestion PME PMI