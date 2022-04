Bruna CAVALHEIRO GOMES

Dynamique, responsable, autonome, créative et communicative, j’ai été formée sur les différents aspects propres à la gestion, au marketing et à la communication. Parlant cinq langues, dont l’anglais, le français, l'espagnol et le portugais couramment, j’ai acquis des solides expériences dans la gestion de projets. Mon parcours m’a permis également de développer des compétences telles que le marketing, le management d’équipes, la gestion de la communication, la gestion CRM, entre autres.



Mes compétences :

Pack office

Informatique

Réseaux sociaux

Internet

Adobe photoshop

Culture

Accueil

Promotion

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Adobe InDesign

Communication

Langues

Marketing

Étude de marché

Evénementiel

Analyse de données

Droit commercial