Brunel PRISCA

Mon ADN : concept Tête-Coeur-Corps



Nous sommes tous concernés par le Bien Vivre en entreprise, que l'on peut synthétiser sous la forme de l'alignement : Tête -Coeur-Corps.



Pendant 10 ans, en tant que Kinésithérapeute j’ai soigné des corps souvent abimés par le travail. Alors j’ai voulu comprendre l’origine de ces maux . J’ai décidé de devenir ergonome pour agir en amont, afin de prévenir plutôt que d’avoir à guérir.



Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille sont sensibles, sont concernées par cette recherche de l’alignement Tête-Cœur-Corps.



Et ce n’est pas un concept « intello ». Le bien-vivre au travail peut et doit se mesurer:

Il s’agit d’un facteur de :



 Performance économique (absentéisme – turn-over-amélioration de la productivité)



D’un outil de



 Fidélisation des collaborateurs (s’investir-rester-évoluer-innover)

 Attractivité (recruter et rayonner en extérieur) / image positive de l’entreprise : clients-fournisseurs-prestataires)



Mais il n’y a pas un modèle standard, il n’y a pas de recette toute faite du Bien vivre dans l’entreprise. A chaque entreprise, SON bien vivre.



J'accompagne mes clients dans cette démarche de prévention depuis 10 ans.

Ma prestation modulable se découpe en 3 temps :

le 1er temps pour m’imprégner, comprendre, écouter

le second pour proposer une offre adaptée, un guide « sur mesure » du Bien vivre au travail

le 3ème pour le décliner sur le terrain, en faciliter la mise en œuvre .



Mes compétences :

Ergonomie

Santé

Analyse de l'activité

Prévention

Didactique professionnelle

Formation

Coach individuel et coaching d equipe

Risques professionnels