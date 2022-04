Brunel STÉPHANE

Pourquoi THURIA ? Parce que nous avons :



UNE OBSESSION : Proposer à vos clients une expérience de marque unique afin que vous ayez toujours un temps d’avance sur vos concurrents.



UNE EXIGENCE : Rigueur, méthodologie, respect des délais et le même souci du détail pour chacun des projets dont nous avons la responsabilité. Quoi de plus simple pour nous, car c’est dans notre ADN.



UN BUT : Innover toujours et encore... Aller plus loin que vos attentes et vous offrir le meilleur des technologies.



UNE SATISFACTION : Construire avec vous une relation pérenne car nos plus belles réussites sont d’abord humaines.



Vous hésitez encore ? Contactez moi… Tout est plus simple autour d’une tasse de café pour discuter de vos projets. Si c’est le matin, j’apporte également les bretzels…Alsace oblige !!! Au fait, moi c'est un café noir et vous ?







Mes compétences :

Conduite du changement

Stratégie digitale

Gestion de projet web