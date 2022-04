J'ai occupé des postes d'encadrement d'équipes de création et de production de bijoux. Dans le cadre de mes différents emplois, j’ai travaillé avec les plus grandes entreprises de joaillerie française et je maîtrise tous les aspects de ce métier, de la création jusqu’à la commercialisation en passant par le marketing, la gestion...



Aujourd"hui j'ai créé la Société Bruno Alquier qui est spécialisée dans les bijoux sur mesure et plus spécialement avec un produit innovant permettant de créer directement dans la bijouterie son bijou au prix d'un bijou de série. Pour plus d'information visitez notre siteArray



J'ai ouvert en 2007 le premier magasin BRUNO ALQUIER au 9 cours Vitton à Lyon, qui est spécialisé dans les bijoux sur mesure et dans lequel je met en avant mon concept : " Créez un bijou sur mesure pour le prix d'un bijou standard ! "



Mes compétences :

Création

Design

Luxe

Marketing

VTT