Bruno BEAUVOIS

Professeur d'économie droit au lycée Jean de La Fontaine à Château-Thierry.

Maire Adjoint chargé de la jeunesse, éducation, politique de la ville et sécurité, je suis en charge d'une équipe d'une centaine de personne.

Pendant mon temps libre, je me passionne pour le jardinage et la montagne. En montagne je pratique un peu l'alpinisme, le mont blanc en traversée, un peu de cascade de glace, couloir chevalier, escalade ( la hottée du diable), la randonnée.

Dans le jardin j'aime les roses anciennes et les pivoines.



Mes compétences :

Alpinisme

Droit

Economie

Jardinage

Politique