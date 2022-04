Bruno BENQUE

Après une carrière de manipulateur en électro-radiologie médicale, j'ai exercé la fonction de Cadre de Santé en imagerie médicale, puis de gestionnaire de la maintenance et de la démarche qualité des appareillages d'imagerie, ainsi que d'une Personne Compétente en Radioprotection (PCR). J'y ai développé des compétences en management, GPEC, audit, formation, communication, etc, et appréhendé les joies et les difficultés de cette mission complexe.

Attiré par les médias, et après la validation d'un Master en sciences de l'information et de la communication, je suis aujourd'hui journaliste santé à temps plein.. J'assure la fonction de rédacteur en chef pour cadredesante.com, ainsi que pour thema-radiologie.fr et j'écris pour infirmiers.com et DSIH magazine.

Je suis président du réseau de PCR en PACA (PCR Grand Sud), et membre de la coordination nationale des PCR (CorPAR).

Je collabore enfin avec la chaîne de tv régionale TV Sud Provence pour la rédaction et la promotion de l'émission Atout Santé.



Mes compétences :

Imagerie médicale

Veille stratégique

Santé

Communication

Radioprotection

Management