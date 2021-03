Bruno BERNADET

29 ans d'expérience en bureau de contrôle, dans le domaine de la mesure de pollution atmosphérique .

Durant cette période, j ai pu gérer des équipes de techniciens, localisés sur différents sites, établir des relation avec le COFRAC, les DREALS, et certains grands acteurs de l'environnement.

Suite à un licenciement économique, et aprés quelques années à œuvrer au niveau national, je recherche un poste sur la région bordelaise .Ouvert à toutes propositions.



Egalement Télé-pilote de drones ( N° exploitant OK) pourquoi pas employer le drone pour des mesures environnementales (pose de capteurs dans des endroits inaccessibles par exemple, possibilité de largage de capteurs, photo,vidéo...)



Mes compétences :

Conception technique

Audit terrain

Management opérationnel

Relevés de mesure

Sécurité au travail

Négociation commerciale

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Pack Microsoft Office