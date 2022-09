UN PROFIL DE TYPE PARTENAIRE

Mener un travail de qualité est un objectif prioritaire pour Bruno T'SJOEN. Rigoureux, précis, structuré, il veille à ne pas commettre d'erreurs lorsqu'il produit quelque chose. Il doit ce caractère consciencieux à l'importance qu'il accorde au point de vue des autres. Il se montre à l'écoute de leurs idées, leurs suggestions et leurs feedbacks. Il est en ce sens facile de travailler avec lui, car il laisse de la place aux autres, se montre présent pour eux au besoin, et est méticuleux dans la réalisation de ses missions.

Talents principaux

Dans sa relation avec les autres.



Il crée facilement le contact avec les autres, se montre avenant.

Il cherche à nouer des relations authentiques, témoigne de l'intérêt pour les autres.

Il implique les autres dans les décisions, joue collectif.



Dans sa manière de travailler.



Il s'adapte facilement au changement, le considère positivement.

Il structure son travail, le planifie et s'attache aux procédures.

Il ne s'acharne pas lorsqu'il est bloqué, délègue facilement.



Dans sa gestion des émotions.



Il fiabilise ses prises de décisions, en s'assurant de leurs conséquences.

Il maîtrise ses émotions, ne les répercute pas sur les autres.

Il est réactif, possède une énergie forte et un sens de l'urgencePrêt pour un nouveau défi:



Mes expériences ont forgé ma capacité d’écoute et de négociation.



Lors de mon dernier poste de commercial, chez newco europe, j’ai pu mettre en œuvre mes qualités personnelles faites de rigueur et de persévérance.

Désireux d’évoluer dans mon métier, je souhaite m’intéger dans une société avec l’objectif d’élargir mes compétences et consolider mes savoir-faire.



Mon investissement et ma ténacité commerciale donnent des résultats que je désire aujourd’hui mettre au service de votre entreprise. Je suis convaincu que ma motivation, mon goût du challenge et mon sens aigu de la vente sauront vous convaincre.



Sachez que je suis géographiquement disponible.



Je vous propose de nous rencontrer pour échanger plus librement et vous fournir toutes les informations que vous jugerez utiles.



Veuillez agréer, madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée











Bruno T’Sjoen



clos de letavertes 14

7190 Ecaussinnes



0032475/51 66 60



tsjoenie@hotmail.com



Mes compétences :

Vente

Lancement de produits

FMCG

Grande Distribution

Pétrole

B2B & Strategic Sales Management

Automobile

Alimentaire

haccp

quality control

M.A.P

enregistrement et surveillance de température