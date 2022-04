C��line BROCHIER

Organisée, avenante et bienveillante, j'entends apporter à la fonction Ressources Humaines de votre entreprise une valeur ajoutée en m'impliquant au quotidien dans une démarche prévisionnelle des emplois et des compétences.

Soucieuse d'accomplir un travail appliqué, je souhaite aider à fixer et accompagner les relations entre les salariés. J'aspire à assister dans toutes les décisions prises en matière de GRH en phase avec le code des valeurs de votre entreprise.

Assistante disponible, autonome et éclairée, je saurai représenter l'image sociale de votre entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. Je m'engage à maintenir le niveau d'expertise sur l'ensemble des processus RH. Je vais rechercher des axes d'amélioration pour diminuer les coûts tout en développant le fonctionnement efficace de votre service support.



Mes compétences :

Urbanisme

Prévention des risques professionnels

Paie

Formation professionnelle

Hygiène et Sécurité

Administration du personnel

Animation auprès des enfants

Gestion administrative courante

Maîtrise informatique pack office