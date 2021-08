Calmettes DOMINIQUE

Mes jobs d'étudiante dans le commerce et la grande distribution m'ont amenés à trouver ma voie professionnelle.

De ce fait, j'ai donc exercé les métiers de caissière, employée libre service, déléguée commerciale, assistante commerciale et assistante d'une direction régionale au sein de grands groupes de la distribution.



Aujourd'hui, je recherche un travail ou ma mission sera utile à la collectivité. C'est pourquoi, je me tourne aujourd'hui vers des postes administratifs dans les domaines de la fonction publique territoriale, organismes privés à mission publique, et toutes entreprises privées comme les groupes de prestation sociale, qui travaillent dans l'intérêt des usagers ou de leurs clients.